Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di giovedì in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Giovanni Battista Bodoni, nel quartiere Testaccio di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, riuscendo a mettere in sicurezza tre inquilini che sono stati portati fuori dall’edificio. L’incendio è stato domato, ma non sono stati segnalati feriti gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì in un palazzo di via Giovanni Battista Bodoni, a Testaccio, per un incendio che è divampato in un appartamento del secondo piano. Il fumo ha però invaso anche quelli superiori, in particolare il terzo, tanto che i soccorritori hanno subito disposto l'evacuazione dell'edificio. Tre persone sono state salvate dai pompieri e affidate alle cure del personale medico dell'Ares 118 dopo che erano state portate in un luogo sicuro. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e svolto un sopralluogo nel palazzo di cinque piani. Si lavora anche per stabilire le cause del rogo.... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma Testaccio, incendio in un palazzo: pompieri in azione e tre inquilini portati in salvo

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Incendio divora un'auto lungo la A27: l'intervento dei pompieri per spegnere le fiamme VIDEO

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