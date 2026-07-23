Un giocatore serbo, fermato durante un allenamento a Wimbledon, ha accettato con entusiasmo un ruolo inedito. A settimane dalla conclusione del torneo del 2026, le notizie riguardanti questa vicenda continuano a circolare sui social media. La storia ha attirato l’attenzione per il suo carattere insolito, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sulle modalità di questa partecipazione.

A nche a settimane dalla fine di Wimbledon 2026, con i riflettori sul torneo ormai spenti, una delle storie più dolci del torneo continua a circolare sui social. Il video è stato pubblicato di recente su Instagram dai neogenitori Viktoriia Daneshfar e dal marito Sobhan, per tutti Sobi, e racconta un retroscena rimasto per giorni sconosciuto ai più. Protagonista assoluto Novak Djokovic, che ha vestito i panni inediti di mastro di cerimonie per svelare il sesso della prima figlia della coppia. L’episodio risale in realtà al 7 luglio, quando il tennista si allenava sui campi riservati agli atleti dell’All England Club: il filmato è stato però condiviso online soltanto dieci giorni più tardi, quando Djokovic aveva già lasciato il torneo dopo la sconfitta in semifinale contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il campione serbo, fermato sui campi di allenamento di Wimbledon, accetta con entusiasmo un ruolo del tutto inedito

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