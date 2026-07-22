Alessandro Cattelan potrebbe partecipare come concorrente alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Secondo indiscrezioni, il conduttore starebbe trattando con i produttori per entrare nel cast dello show di Milly Carlucci, ma non come presentatore. La sua partecipazione inedita, diversa dal ruolo abituale, sarebbe ancora in fase di definizione. Non ci sono conferme ufficiali e le trattative sono in corso.

Alessandro Cattelan potrebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni, il conduttore sarebbe in trattativa per partecipare allo show di Milly Carlucci non come presentatore, ma come concorrente. Ecco cosa sappiamo finora, quali sono gli altri nomi emersi e perché questa possibile scelta rappresenterebbe una novità nella sua carriera. Alessandro Cattelan potrebbe tornare in Rai in una veste completamente diversa. La nuova stagione televisiva continua a essere accompagnata da indiscrezioni, ipotesi e possibili colpi di scena. Tra i nomi che stanno facendo discutere nelle ultime ore c’è quello di Alessandro Cattelan, volto molto noto della televisione italiana, che potrebbe affrontare una delle esperienze più insolite della sua carriera. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alessandro Cattelan pronto a sorprendere il pubblico: un ruolo del tutto inedito nella prossima stagione televisiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandro Cattelan a De Core Podcast - Ep.161

Notizie e thread social correlati

Dal thriller alle storie vere, passando per crime, drammi familiari e commedie: ecco le nuove fiction Rai da non perdere che arriveranno nella prossima stagione televisivaLa prossima stagione televisiva della Rai presenterà una serie di nuove fiction che spaziano tra generi diversi, tra cui thriller, storie vere,...

Palinsesti Mediaset 2026/2027: tutte le novità e conferme della prossima stagione televisivaDurante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, il CEO di MFE ha annunciato che la rete investirà ancora sul prodotto, mantenendo la tv...

Argomenti più discussi: Sarah Toscano, le lacrime al provino con Maria De Filippi e il rammarico più grande: Voglio chiudere il cerchio; Fedez, la battaglia per la salute: dal tumore al pancreas al ricovero per problemi gastrici.

Lui pronto a rinascere come la Francy e come successo con lei lo capiremo forse in 4 x.com

Ballando con le Stelle, Alessandro Cattelan fa il colpaccio: tradisce De Filippi per Milly Carlucci, ad un passo dal castAlessandro Cattelan potrebbe scendere in pista a Ballando con le Stelle 2026 dopo l’esperienza ad Amici. Milly Carlucci punta su un nome sorprendente. libero.it

Tanssii tähtien kanssa 2026: Alessandro Cattelan mahdollisten kilpailijoiden joukossaAlessandro Cattelan potrebbe essere il prossimo concorrente di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme i dettagli e le possibili novità del programma. notizie.it