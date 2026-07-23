Il calciomercato italiano si trova in fase di stallo, con poche operazioni ufficiali e molte voci che si rincorrono. Le trattative sono spesso basate su indiscrezioni e rumors, senza conferme concrete. In questo clima, si diffonde la narrazione di acquisti e cessioni che non trovano riscontro nei dati ufficiali. La comunicazione tra club e agenti si limita a poche dichiarazioni, mentre le trattative sembrano rallentate o sospese. La maggior parte delle notizie circolano come voci di corridoio, senza sviluppi ufficiali.

L’arte di raccontarsela, prima di tutto. Non per citare per forza Omero (il nuovo gioco dell’estate: infila l’Odissea in ogni chiacchiera da ombrellone) ma sta diventando epica l’afflizione degli italiani nel credere a tutto pur di sognare un po’: l’Inter ha preso tal dei tali, insegue Caio, per Sempronio manca solo la firma. Per poi rimangiarci titoli e profili, passando al prossimo. Senza mai comprare nessuno, o solo ricarichi da panchina, operazione di minuscolo cabotaggio. È la nuova realtà – poverissima – del calcio italiano. Di cui, presi dalla narrazione, non abbiamo ancora del tutto coscienza. È straniante, questo luglio senza calciomercato tangibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calciomercato italiano è morto, ci è rimasta solo l’arte di raccontarcela. Quella è gratis

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