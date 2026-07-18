Si racconta che l'austriaca Marlen Haushofer (1920 - 1970) scrivesse all'alba, seduta al tavolo della cucina, prima che il marito e i figli si svegliassero. È così che ha composto i suoi romanzi e racconti (tutti editi in Italia da eo), ha vinto il Premio Schnitzler nel 1963, è stata dimenticata. Fino a che nel 1983, tredici anni dopo la morte, un suo libro uscito vent'anni prima è stato ristampato e è diventato un piccolo classico: La parete (eo, pagg. 250, euro 18). Alla protagonista accade un po' come all'autrice, o almeno a come ce la immaginiamo: osserva la realtà con tutte le sue brutture e le sue ingiustizie, si accorge perfettamente delle mancanze altrui e delle proprie, ma pure della propria diversità, eppure continua a osservare, a vivere, a lavorare, a faticare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'arte di vivere dietro quella "Parete" che ci isola tutti

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