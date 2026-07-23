L'arbitro inglese Anthony Taylor ha annunciato il ritiro dall'attività. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale della federazione nazionale. Taylor, noto per aver diretto diverse partite di alto livello, lascia il calcio dopo anni di carriera. La notizia è stata accolta con sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che ricordano le sue prestazioni sul campo.

Attraverso una nota ufficiale diffusa dalla federazione inglese è arrivata una notizia che molti appassionati di calcio aspettavano da tempo. L’arbitro inglese Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro da arbitro. La sua storia con il fischietto parte da giovanissimo, nei campionati locali inglesi, arrivando al debutto in Premier League, arbitrando nel 2010 un Fulham-Portsmouth terminata 1-0. Per il debutto internazionale invece, bisogna aspettare il 2013 con la partita valida per il terzo turno preliminare di Europa League, terminata anch’essa per il risultato di 1-0. Nessuno avrebbe immaginato che a sud della Polonia, a Breslavia, sarebbe iniziata una delle carriere arbitrali più discusse degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il calcio ricorda gli eroi, ma non dimentica gli arbitri: Taylor lascia il calcio

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