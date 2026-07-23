Il braccio di ferro municipio-Rep | Gravi carenze nella gestione

Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di riprendere il controllo del parcheggio dell’ex Caserma Zucchi, scatenando una disputa con la società di gestione. La società ha segnalato “gravi carenze nella gestione” del servizio, che hanno portato alla decisione di riprendere la gestione diretta. La questione riguarda quindi l’affidamento del servizio di gestione del parcheggio e le condizioni di gestione attuali. La disputa si svolge dietro le quinte senza ulteriori dettagli pubblici.

Un duro scontro si è consumato dietro le quinte della decisione del Comune di Reggio Emilia di riprendere il controllo del parcheggio dell’ex Caserma Zucchi. Un braccio di ferro durato mesi fra l’amministrazione e la concessionaria Reggio Emilia Parcheggi (Rep), sfociato in una raffica di accuse reciproche sul disequilibrio economico e finanziario della gestione dell’area di sosta. Un impasse che avrebbe potuto portare a lunghi contenziosi giudiziari, ritenuti sconvenienti da entrambe le parti, ed evitati infine solo grazie a un’intesa sulla rescissione del contratto di concessione stipulato il 4 maggio 2011. È tutto nero su bianco nelle 54... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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