In Consiglio regionale è stato raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione per approvare l’assestamento di Bilancio. La decisione prevede uno stanziamento di 14,5 milioni di euro e la riduzione di circa 8.000 emendamenti. L’intesa è stata raggiunta dopo diversi giorni di discussioni e si inserisce in una fase di conclusione del dibattito sul bilancio. La votazione finale è prevista nelle prossime ore.

In Consiglio regionale si è raggiunto un accordo di massima tra maggioranza e opposizione per chiudere il braccio di ferro in corso da martedì e approvare l’assestamento di Bilancio. Per ora ci sono soprattutto i numeri: la Giunta lombarda metterebbe a disposizione delle proposte del centrosinistra 4,5 milioni di euro in spesa corrente e 10 milioni in conto capitale. Abbastanza per indurre il centrosinistra a ritirare gli oltre 8mila emendamenti alla manovra depositati in Consiglio e varare la manovra domani. La parte più oltranzista di Fratelli d’Italia – cioè i consiglieri che avrebbero fatto a meno dell’intesa con le opposizioni – alla fine ha accettato un compromesso che è nell’ordine delle cose ad ogni manovra di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bilancio in Consiglio regionale. Accordo da 14,5 milioni di euro per tagliare 8mila emendamenti

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