Oggi il via in Consiglio regionale Ottomila emendamenti al Bilancio Dai trasporti al clima | le richieste

Oggi in Consiglio regionale è iniziata la discussione sulla manovra di assestamento di Bilancio, con oltre 8.000 richieste di modifica presentate dalle opposizioni di centrosinistra. Tra queste, molte riguardano i trasporti e le questioni climatiche. La maggior parte delle proposte sono emendamenti e ordini del giorno, e la discussione proseguirà nelle prossime sedute.

Tra emendamenti e ordini del giorno sono oltre 8mila le richieste di modifica alla manovra di assestamento di Bilancio della Giunta regionale, in discussione da oggi in Consiglio, presentate dalle opposizioni di centrosinistra. I capigruppo – Pierfrancesco Majorino (Pd), Nicola Di Marco (M5s), Onorio Rosati (Avs), Michela Palestra (Patto Civico) e Lisa Noja (Italia Viva) – hanno esposto ieri al Pirellone critiche e proposte alla manovra. Le opposizioni denunciano "i tagli alle politiche sociali per 29 milioni e il non utilizzo dei 3 milioni che, a dicembre 2024, grazie alla lotta in Consiglio regionale, erano stati appostati per nuovi interventi per la sicurezza sul lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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