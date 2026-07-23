Igiene profonda casa sicura | l'innovativo uso del vapore secondo Roborock
Una tecnologia basata sul vapore sta rivoluzionando le pratiche di pulizia domestica. Le aziende produttrici hanno sviluppato dispositivi innovativi in grado di eliminare macchie, grasso e garantire un’igiene profonda sui pavimenti. Questa novità permette di ridurre l’uso di detergenti chimici e migliorare la sicurezza in casa. I dispositivi sono stati sottoposti a test di efficacia e sicurezza, ottenendo approvazioni da enti di certificazione.
C ’è una parola che negli ultimi mesi ricorre spesso quando si parla di pulizia della casa: vapore. Una tecnologia che sta ridisegnando il modo in cui si affrontano macchie ostinate, grasso e igiene dei pavimenti. Il 17 luglio Roborock svela una vera innovazione nel settore: la nuova Serie F25 Steam, composta da Roborock F25 Ultra, il top di gamma, e Roborock F25 Steam, pensato per rendere la pulizia a vapore premium accessibile a ogni famiglia. La Serie F25 Steam propone un cambio di prospettiva sul concetto stesso di pulizia domestica. Le macchie che si formano durante la colazione, il fango portato in casa da un animale, i residui di cibo... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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