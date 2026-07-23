Igiene profonda casa sicura | l'innovativo uso del vapore secondo Roborock

Notizia in breve

Una tecnologia basata sul vapore sta rivoluzionando le pratiche di pulizia domestica. Le aziende produttrici hanno sviluppato dispositivi innovativi in grado di eliminare macchie, grasso e garantire un’igiene profonda sui pavimenti. Questa novità permette di ridurre l’uso di detergenti chimici e migliorare la sicurezza in casa. I dispositivi sono stati sottoposti a test di efficacia e sicurezza, ottenendo approvazioni da enti di certificazione.