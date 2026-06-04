Nel match di martedì sera allo stadio Dino Manuzzi, i Giovanissimi Under 15 del Bakia Cesenatico hanno battuto l'Imolese con un punteggio di 3-1 nella finale del 50° Trofeo Sarti. La vittoria ha celebrato il successo di un progetto che coinvolge circa 300 ragazzi, con i allenatori che hanno sottolineato come il risultato premi l’impegno degli ultimi anni.

A volte una vittoria racconta molto più di una partita. Lo storico successo conquistato dai Giovanissimi Under 15 del Bakia Cesenatico nella finalissima del 50° Trofeo Sarti, disputata martedì sera all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena e vinta per 3-1 contro l'Imolese, rappresenta infatti il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cassano durissimo: «Abbiamo ammazzato il calcio, è uno schifo che questi personaggi hanno ridotto ad una pattumiera il calcio»Nel corso di un'intervista, l'ex calciatore ha espresso parole critiche nei confronti del calcio moderno, affermando che è stato distrutto e ridotto...

Aggredisce un 14enne al termine di una partita di calcio giovanile a Modena, il provvedimento contro un 41enneA Vignola, un uomo di 41 anni è stato colpito da un divieto di accesso per cinque anni dopo aver aggredito un ragazzino di 14 anni al termine di una...

Temi più discussi: Calcio giovanile, il Bakia trionfa al Manuzzi contro l'Imolese: Abbiamo 300 ragazzi, premiato il lavoro di questi anni; CALCIO GIOVANILE. Pianta, i Memorial. Stefanelli e Mingozzi ai quadrangolari; Calcio giovanile, si chiudono i tornei alla Pianta: trionfano Savignanese ed Esordienti dello Junior Gatteo; Scheda squadra Bakia Cesenatico.

Calcio giovanile. Pianta, i memorial Stefanelli e Mingozzi ai quadrangolariConclusi con successo di partecipazione e di pubblico due tornei giovanili organizzati dalla Pianta Calcio, in collaborazione con la ... msn.com

Calcio giovanile, si chiudono i tornei alla Pianta: trionfano Savignanese ed Esordienti dello Junior GatteoRingraziamenti per la buona riuscita di tutti i tornei sono stati rivolti anche al comitato di Forlì-Cesena del Centro Sportivo Italiano e al suo responsabile organizzativo Roberto Monti ... forlitoday.it