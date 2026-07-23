Icardi e Wanda Nara sono coinvolti in una lunga battaglia legale e personale, con accuse reciproche e provocazioni sui social media. La loro separazione, avvenuta mesi fa, continua a essere al centro di tensioni pubbliche, con episodi che coinvolgono nuove relazioni e scontri tra le parti. La situazione rimane aperta, senza segnali di una fine immediata alla disputa.

La loro storia d’amore è finita da tempo, ma tra cause legali, nuovi amori e provocazioni reciproche la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ancora apertissima C’è chi sostiene che il tempo riesca a rimarginare ogni ferita, anche quelle lasciate da una separazione.Wanda Nara, nelle scorse settimane, aveva descritto il rapporto con l’ex marito Mauro Icardi come più sereno rispetto al passato, raccontando di confronti pacati e di un dialogo ritrovato, soprattutto quando si tratta delle loro figlie. Secondo la showgirl, le tensioni e il rancore appartengono ormai al passato. La realtà, però, sembra essere molto diversa.A smentire questa immagine è stato lo stesso attaccanteargentino, che attraverso i social ha chiarito di non avere alcun rapporto personale con l’ex moglie e di non considerarla più parte della propria famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Icardi e Wanda Nara, una separazione senza tregua: tra accuse, social e nuovi colpi di scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpo di scena tra Wanda Nara e Icardi: il tribunale respinge la richiesta da 250.000 euro al mese. Ecco perché non ci sarà alcun assegno provvisorioIl Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio da 250.

La guerra tra Wanda Nara e Icardi continua, ma per lei c’è una sorpresa amara: ecco cosa ha deciso il giudiceIl tribunale ha deciso di bloccare temporaneamente il patrimonio di Wanda Nara, in attesa di ulteriori verifiche.

Temi più discussi: I ladri svaligiano la villa di Wanda Nara con i figli dentro: spunta l'ombra della talpa; Icardi e Wanda Nara: passione, tradimenti e colpi bassissimi. La vendetta infinita (con un cuoricino); Icardi svincolato ma non può giocare al River Plate per colpa di Wanda Nara; Furto nella villa di Wanda Nara: è caccia a tre ladri incappucciati. L’ipotesi di un basista.

ESCLUSIVA @juventusfc Tra le ipotesi per l'attacco bianconero, oltre al vicino #KoloMuani, resiste la candidatura di Mauro #Icardi #Spalletti lo apprezza (il problema Wanda Nara non esiste più) e l'argentino tornerebbe volentieri in #SerieA SEGUIRANN x.com

Icardi e Wanda Nara: passione, tradimenti e colpi bassissimi. La vendetta infinita (con un cuoricino)Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, ha parlato di recente della loro separazione. Cosa si dicono, come organizzano i contatti con le figlie, le chiacchierate che fanno. Ha fornito l’immagine di una ... corriere.it

L'ultimo sgarbo di Wanda Nara a Icardi: ingaggia come modella la sua presunta amanteIl complesso rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi si complica ancora, lei avrebbe ingaggiato la modella presunta amante del calciatore ... gazzetta.it