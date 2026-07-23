I villaggi dei suprematisti bianchi travestiti da club privati | così aggirano le leggi Usa
Un gruppo chiamato Return to the Land ha creato villaggi che si presentano come club privati, evitando così le leggi antidiscriminazione. Questi insediamenti sono stati progettati per promuovere il separatismo razziale e sono stati sviluppati durante l'amministrazione Trump. La strategia consiste nel dichiarare le comunità come associazioni riservate, per aggirare le normative vigenti. La Corte Suprema conservatrice ha mostrato un atteggiamento favorevole verso questa impostazione.
Return to the Land elude la normativa antidiscriminazione presentando le sue comunità come associazioni riservate. L'obiettivo è espandere il separatismo razziale contando sul favore dell'amministrazione Trump e della Corte Suprema conservatrice. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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