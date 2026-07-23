I secondi primi Europei di Anna Pirovano | SWIMZONE
Anna Pirovano si prepara per i suoi primi Europei di nuoto, dopo aver ottenuto risultati significativi in stagione. Durante il Campionato Assoluto a Riccione, ha vinto l’argento nei 400 misti e il bronzo nei 200. Ha inoltre superato il muro delle 4:40 nei 400 misti, qualificandosi per i prossimi Europei a Parigi.
Anna Pirovano arriva su SWIMZONE in uno dei momenti più belli ed emozionanti della sua carriera. Reduce da un eccellente Campionato Assoluto a Riccione, dove ha conquistato l’argento nei 400 misti e il bronzo nei 200, ha appena abbattuto il fatidico muro dei 4:40 nei 400 misti, staccando il pass per Parigi. Anna si racconta a cuore aperto: dalle altissime aspettative dovute a un’esplosione in giovanissima età, alla difficoltà mentale di non farsi sopraffare dalla nostalgia dei tempi migliori. Con grande maturità, lucidità e pazienza, ci parla del suo trasferimento a Torino, dei cambi di allenatore e di come ha ritrovato (e superato) la sua forma migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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