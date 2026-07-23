I nuovi sistemi sovrani di pagamento erodono lo strapotere del dollaro

I sistemi di pagamento sviluppati in diversi Paesi stanno riducendo il ruolo del dollaro nel commercio internazionale. Questi nuovi strumenti sono stati creati con l’obiettivo di diminuire la dipendenza dall’utilizzo obbligatorio della valuta statunitense. La diffusione di queste alternative sta modificando gli equilibri del sistema finanziario globale, mettendo in discussione la posizione di predominio che il dollaro deteneva finora.

Il dominio finanziario mondiale degli USA oggi è sfidato dai sistemi di pagamento introdotti in vari Paesi, anche allo scopo di emanciparsi dall’utilizzo giocoforza dollaro. A vedere eroso il monopolio di fatto sono soprattutto i due colossi americani Visa e Mastercard. Washington non vuol cedere lo scettro. Washington è perfettamente consapevole della possibilità di perdere il primato politico-finanziario. È per questo che il segretario al Tesoro Scott Bessent ha recentemente lanciato la strategia per mantenere le redini dell’economia mondiale, che come dice lui stesso consiste sostanzialmente “nell’uso disciplinato della potenza economica dell’America messa al servizio della nostra sovranità”. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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