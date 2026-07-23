i litfiba in tour tornano a firenze e riportano sul palco 17 re

I Litfiba tornano in tour e portano sul palco il loro singolo “17 Re”. La band si esibirà a Firenze, confermando la ripresa delle attività dal vivo. La formazione include membri storici, e l’evento si inserisce nel calendario delle tournée in corso. La band ha pubblicato diverse canzoni recenti, tra cui “17 Re”, che sarà proposta durante il concerto. La ripresa dei concerti si concentra su tappe italiane, con date confermate nelle principali città.

Lo confesso senza problemi: il Piero Pelù di oggi non mi interessa. Negli ultimi anni mi è capitato più volte di scrivere quanto mi sembri lontano da quello che aveva rappresentato per me. Eppure questa sera sarò a Firenze. Perché il punto non è il Pelù di oggi. Il punto è che i Litfiba tornano a suonare 17 Re. E per uno che vide quel tour passare nella provincia reggiana nel 1987, è impossibile far finta che sia un concerto come un altro. Nei consueti nove punti di questo blog, che proprio quest’anno compie quindici anni, provo a spiegare perché 17 Re continua a essere, per me, il punto più alto raggiunto dai Litfiba. E perché, nonostante tutto, questa sarò a Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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