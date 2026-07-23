Dopo mesi di attesa e continui rinvii, il momento del ritorno di Holger Rune sembra finalmente avvicinarsi. Il danese, fermo dallo scorso ottobre per la grave lesione al tendine d’Achille che ha richiesto un intervento chirurgico, è ormai nella fase conclusiva del lungo percorso di recupero. Una riabilitazione particolarmente delicata, durante la quale il suo entourage ha preferito modificare più volte la tabella di marcia pur di non compromettere il pieno recupero di uno degli snodi più complessi per un tennista. L’idea iniziale era quella di rivederlo durante la stagione sulla terra rossa, ma il programma è stato progressivamente rivisto.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Holger Rune, quando torna? Le ultime sul recupero dopo l’infortunio e gli obiettivi per il rientro

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