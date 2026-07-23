Secondo fonti, Harry e Meghan stanno pianificando un ritorno a Londra, lavorando su una strategia che sembra già mostrare risultati. La coppia avrebbe deciso di riconsiderare il loro rapporto con il Regno Unito, dopo un periodo di distanza pubblica. Gli sforzi sono focalizzati a modificare la percezione pubblica e a riattivare i contatti con ambienti reali. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, e le informazioni provengono da fonti vicine alla coppia.

C ome invertire il processo della Megxit? È la domanda che da mesi si stanno chiedendo, a Montecito, i collaboratori di Harry e Meghan. Il continuo calo di popolarità negli Stati Uniti e il mancato successo delle loro attività mediatiche e commerciali preoccupano, infatti, da tempo gli ambiziosi Sussex, che hanno ora deciso di ristabilire i contatti con la Royal Family e rientrare in qualche modo a corte. Complice re Carlo, l’unico a incontrarli nel corso del loro recente viaggio in Gran Bretagna. E il monarca lo avrebbe fatto, dicono a Buckingham Palace, solo per amore dei nipotini Archie e Lilibet, che non vedeva da ben quattro anni. Harry e Meghan festeggiano 8 anni di nozze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Harry e Meghan starebbero complottando il ritorno a Londra sulla base di una nuova strategia che sta già dando i frutti sperati

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Harry e Meghan tornano a Londra dopo 4 anni - La volta buona 18/06/2026

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