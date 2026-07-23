di Federico Prati Una storica, doppia finale per la Querciolese nel Montagna. Che stasera si giocherà a Casina il titolo Juniores, poi sabato a Baiso proverà l’assalto a quello Dilettanti contro i campioni in carica dell’Spqm Montecavolo. Un exploit che ha riportato il comune di Viano all’epilogo dei grandi del Montagna dal lontano 2010 e, ovviamente, il sindaco Fabrizio Corti, eletto nel 2024, è al settimo cielo. "Un plauso a tutta la società che ha raggiunto un risultato straordinario grazie a cuore, competenza e tenacia, regalando a tutta la comunità la gioia di vedere la frazione di San Giovanni di Querciola agli onori della cronaca". Da due estati di fila la Querciolese supera i gironi con tutte le sue quattro squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Hanno già trionfato, ora lascino gioire noi. Magari la mia ex Baiso ci porterà bene..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cafu scrive per noi: "Nel 2002 vincemmo grazie ai balli di Dinho. Ancelotti ci porterà in semifinale, poi..."Cafu ricorda che nel 2002 il successo fu grazie ai balli di Dinho, e prevede che Ancelotti possa portare la squadra in semifinale.

“I miei amici mi hanno sempre detto che sono tirchia. Invece a 20 anni ho già acquistato la mia prima casa. Ecco come ci sono riuscita”: la storia di Tia CorderyA 20 anni, una giovane donna ha acquistato la sua prima casa, dopo aver superato accuse di essere tirchia da parte degli amici.