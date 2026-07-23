Hanno già trionfato ora lascino gioire noi Magari la mia ex Baiso ci porterà bene
La squadra Juniores della Querciolese giocherà questa sera a Casina la finale per il titolo, mentre sabato a Baiso affronterà gli avversari per il campionato Dilettanti contro i detentori dell’Spqm Montecavolo. È la prima volta che la formazione raggiunge una doppia finale consecutiva. La partita di questa sera si svolgerà sul campo di Casina, con la sfida per il titolo Juniores. La finale Dilettanti si terrà a Baiso, contro i campioni in carica.
di Federico Prati Una storica, doppia finale per la Querciolese nel Montagna. Che stasera si giocherà a Casina il titolo Juniores, poi sabato a Baiso proverà l’assalto a quello Dilettanti contro i campioni in carica dell’Spqm Montecavolo. Un exploit che ha riportato il comune di Viano all’epilogo dei grandi del Montagna dal lontano 2010 e, ovviamente, il sindaco Fabrizio Corti, eletto nel 2024, è al settimo cielo. "Un plauso a tutta la società che ha raggiunto un risultato straordinario grazie a cuore, competenza e tenacia, regalando a tutta la comunità la gioia di vedere la frazione di San Giovanni di Querciola agli onori della cronaca". Da due estati di fila la Querciolese supera i gironi con tutte le sue quattro squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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