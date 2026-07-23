Hamilton ha dichiarato che, secondo lui, la Mercedes è la vettura più veloce a Budapest, smentendo le voci che indicavano la Ferrari come favorita. Ha aggiunto che la Ferrari non ha subito grandi modifiche rispetto a Monaco, rimarcando solo alcuni dettagli minori. Le sue parole suggeriscono che, a suo avviso, la Mercedes mantiene un leggero vantaggio in vista del prossimo Gran Premio. Nessuna conferma ufficiale o dati tecnici sono stati forniti in merito alle prestazioni delle vetture.

"Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco". In vista del Gran Premio d'Ungheria, dove sulla carta la Ferrari sarebbe favorita, Lewis Hamilton vola basso e considera i rivali della Mercedes ancora davanti: "Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere - ha aggiunto l'inglese della Ferrari -. Hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità di percorrenza elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Sportmediaset.mediaset.it - Hamilton smorza gli entusiasmi: "Ferrari favorita a Budapest? La Mercedes è la più veloce"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hamilton Screams Forza Ferrari for the First Time after Victory in Barcelona

Notizie e thread social correlati

Hamilton frena gli entusiasmi in Ungheria: “La Mercedes resta la squadra da battere, la nostra macchina è simile a Monaco”Lewis Hamilton ha dichiarato che la Mercedes rimane la squadra da battere nel Gran Premio d’Ungheria, aggiungendo che l’auto è simile a quella di...

F1, Lewis Hamilton: “Un’emozione unica vincere in Ferrari. Mercedes veloce, ma il Campionato non è chiuso”Lewis Hamilton ha commentato la vittoria ottenuta con una vettura Ferrari, definendola un’emozione unica.

Hamilton smorza gli entusiasmi: Ferrari favorita a Budapest? La Mercedes è la più veloceDirei che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco. In vista del Gran Premio d'Ungheria, dove sulla carta la Ferrari sar ... msn.com

Vasseur frena gli entusiasmi Ferrari: 'Serve ancora molto lavoro a Monaco'Nonostante l'ottimo passo mostrato nelle prove libere del venerdì, la Ferrari deve ancora affrontare un intenso lavoro in vista del Gran Premio di Monaco. Lo ha dichiarato il team principal, Fred ... it.blastingnews.com