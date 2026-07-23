Hai fatto solo il tuo dovere Galiano spiega i tre motivi per non dirlo più agli studenti | Così alimentiamo il perfezionismo tossico

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Galiano invita a non ripetere più agli studenti “Hai fatto solo il tuo dovere”, perché questa frase alimenta il perfezionismo tossico. Secondo lo scrittore, usare questa espressione può contribuire a creare pressioni eccessive e un senso di inadeguatezza tra i giovani. La conclusione degli esami di maturità riaccende questa consuetudine, ma Galiano sostiene che è meglio evitare di usare frasi che possono aumentare l’ansia e il senso di insoddisfazione.

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Con la conclusione degli esami di Maturità torna spesso la classica frase motivazionale di una volta: «Hai fatto solo il tuo dovere». Lo scrittore e docente Enrico Galiano, in un recente reel su Instagram, smonta questo mito educativo mostrando le “ferite” di una generazione di adulti cresciuta con il dogma del "minimo dovuto" e suggerendo tre parole alternative per sostenere davvero i ragazzi di oggi.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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