Hai fatto solo il tuo dovere Galiano spiega i tre motivi per non dirlo più agli studenti | Così alimentiamo il perfezionismo tossico
Galiano invita a non ripetere più agli studenti “Hai fatto solo il tuo dovere”, perché questa frase alimenta il perfezionismo tossico. Secondo lo scrittore, usare questa espressione può contribuire a creare pressioni eccessive e un senso di inadeguatezza tra i giovani. La conclusione degli esami di maturità riaccende questa consuetudine, ma Galiano sostiene che è meglio evitare di usare frasi che possono aumentare l’ansia e il senso di insoddisfazione.
Con la conclusione degli esami di Maturità torna spesso la classica frase motivazionale di una volta: «Hai fatto solo il tuo dovere». Lo scrittore e docente Enrico Galiano, in un recente reel su Instagram, smonta questo mito educativo mostrando le “ferite” di una generazione di adulti cresciuta con il dogma del "minimo dovuto" e suggerendo tre parole alternative per sostenere davvero i ragazzi di oggi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
«Un prof non deve essere amico degli studenti»: Enrico Galiano spiega perché abbiamo sempre sbagliatoUn insegnante non dovrebbe essere amico degli studenti, afferma un docente italiano, ma poi spiega che questa affermazione è sbagliata.