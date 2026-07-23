Hai fatto solo il tuo dovere Galiano spiega i tre motivi per non dirlo più agli studenti | Così alimentiamo il perfezionismo tossico

Notizia in breve

Galiano invita a non ripetere più agli studenti “Hai fatto solo il tuo dovere”, perché questa frase alimenta il perfezionismo tossico. Secondo lo scrittore, usare questa espressione può contribuire a creare pressioni eccessive e un senso di inadeguatezza tra i giovani. La conclusione degli esami di maturità riaccende questa consuetudine, ma Galiano sostiene che è meglio evitare di usare frasi che possono aumentare l’ansia e il senso di insoddisfazione.