Nella puntata 24 di Guida con Noi si viaggia da Milano a Barcellona, con focus su Audi e il suo percorso nel motorsport, includendo le vetture da endurance e la recente entrata in Formula 1. Viene inoltre presentata la Porsche 911 GT3 SC, l’RS 5 Avant e la Honda Transalp E-Clutch. La trasmissione analizza le caratteristiche e le novità di questi modelli, senza approfondimenti su aspetti legali o opinioni.

La puntata 24 di Guida con Noi parte da Milano e guarda fino a Barcellona. Il primo episodio è un viaggio dentro la storia sportiva di Audi, dalle quattro ruote motrici all’endurance, fino alla nuova sfida della Formula 1. A bordo della RS 5 Avant, la strada diventa il filo che unisce tecnica, corse e innovazione: non una semplice prova, ma il racconto di come il motorsport continui a trasformare le auto di tutti i giorni. È un percorso che avvicina il pubblico al paddock senza entrare subito in pista, mostrando come ogni grande debutto nasca da anni di ricerca, errori, vittorie e idee capaci di cambiare la strada e tanta passione. Poi si cambia completamente scenario con la Porsche 911 GT3 SC, la prima GT3 cabrio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Guida con Noi, puntata 24: Audi verso la F1, Porsche 911 GT3 S/C, RS 5 Avant e Honda Transalp E-Clutch

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