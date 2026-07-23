Gucci rinnova la certificazione di parità | il lusso misura il proprio impatto

Gucci ha rinnovato la certificazione di parità di genere in Italia, confermando il riconoscimento ottenuto nel 2023. La certificazione, rilasciata nel 2023, era stata la prima nel settore del lusso a essere ottenuta volontariamente secondo le norme del PNRR. La conferma del rinnovo avviene nel luglio 2026, rafforzando l’impegno dell’azienda nel rispettare gli standard di uguaglianza di genere.

Roma, 23 luglio 2026 – Gucci rinnova in Italia la Certificazione della Parità di Genere, ottenuta nel 2023, quando fu la prima azienda italiana del lusso a conseguire volontariamente il riconoscimento previsto dal PNRR. La ricertificazione, affidata a Bureau Veritas Italia, ha coinvolto 14 società attive nelle aree corporate, retail e industriale e valuta cultura aziendale, governance, carriere, equità retributiva, genitorialità e conciliazione. Il significato va oltre la reputazione. Nel lusso, dove il valore del marchio dipende sempre più dalla coerenza tra immagine, organizzazione interna e filiera, la parità diventa un indicatore di qualità manageriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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