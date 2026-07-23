A Guastalla, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato alimentari in un supermercato e aver minacciato e insultato il personale e i clienti durante la fuga. Successivamente, si è recato in una pizzeria senza pagare una pizza e ha aggredito i carabinieri intervenuti per arrestarlo. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto, minacce, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

Guastalla (Reggio Emilia), 23 luglio 2026 - Ha rubato alimentari in un supermercato per poi allontanarsi minacciando e offendendo i responsabili del negozio e pure i clienti. E quando è stato fermato da carabinieri e polizia locale, intervenuti sul posto, il giovane di 22 anni, residente a Guastalla e domiciliato a Novellara, già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro i militari dell’Arma, venendo così arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri. Il giovane è entrato nell’area del bancone della panetteria, arraffando tranci di pizza poi consumati sul posto. Ha reagito con minacce verso il personale del negozio che chiedeva di smetterla, per poi allontanarsi senza pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, mangia pizza senza pagare e aggredisce carabinieri

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