Guardiola più lontano dalla Nazionale | la sua richiesta economica frena l’accordo Rispunta Conte Le ultime
Guardiola si allontana dalla panchina della Nazionale a causa di una richiesta economica troppo alta, che ha rallentato le trattative. Nel frattempo, dalla Serie A si fa avanti la candidatura di Antonio Conte, che sta guadagnando terreno come possibile allenatore per la selezione nazionale. La trattativa con Guardiola resta in stand-by, mentre l’interesse per Conte si fa più forte.
di Francesco Spagnolo Guardiola è resta il favorito per la Nazionale, ma c’è distanza dal punto di vista economico. Intanto dalla Serie A spingono per Antonio Conte. Il cammino per la selezione del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana vive un momento di forte attesa. La Federazione continua a sperare in una risposta positiva per la panchina azzurra, ma l’ipotesi di vedere Pep Guardiola alla guida dell’Italia appare un’impresa sempre più complessa. Mentre i vertici federali attendono un segnale dal tecnico catalano, le società del massimo campionato iniziano a spingere con determinazione verso un profilo differente: quello di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Guardiola quiere ENTRENAR a Italia
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