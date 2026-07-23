grotta azzurra quando una meraviglia diventa un incubo

La Grotta Azzurra di Capri, nota attrazione dell’isola campana, può diventare un problema per i visitatori se non si seguono le precauzioni durante l’accesso in barca. La visita, molto popolare, rischia di trasformarsi in un’esperienza negativa se non vengono rispettate le regole di sicurezza. La grotta è tra le mete più conosciute del Paese, ma le condizioni di accesso sono fondamentali per evitare inconvenienti.

La Grotta Azzurra di Capri è una delle attrazioni più apprezzate e note dell’isola campana e del Paese intero. Può trasformarsi in un incubo per il turista se la visita in barca non segue tutti gli accorgimenti raccomandabili. Grotta Azzurra, l’incubo in mondovisione. Ormai in tutto il mondo è diventato virale il video racconto di una coppia di turisti texani. Tutte le breaking news stanno titolando. “A couple from Texas had an extremely terrifying experience in the world-famous blue hole on Capri Island”. Proprio così: “una coppia del Texas ha avuto una terribile esperienza estrema nella grotta azzurra di Capri, famosa in tutto il mondo.” Shirina Welch è una travel influencer. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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