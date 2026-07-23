Grosseto cane ha un malore in spiaggia | i padroni fingono di cercare aiuto e scappano | La denuncia | Morto tra le braccia dei bagnanti

Due proprietari di un cane in spiaggia a Grosseto lo hanno abbandonato dopo che ha avuto un malore, chiedendo a una sconosciuta di curarlo mentre affermavano di cercare aiuto. La donna ha assistito l’animale, che è morto tra le sue braccia. La denuncia parla di un cane lasciato senza assistenza concreta, con i proprietari che si sono allontanati senza ulteriori tentativi di soccorso.

Appena hanno capito che il cane non stava bene i due proprietari lo hanno abbandonato a una sconosciuta in spiaggia chiedendole di curarlo mentre loro "andavano a cercare aiuto". Ma sono scomparsi, lasciando che l'animale morisse. È accaduto a Cala di Forno, all'interno del Parco della Maremma in provincia di Grosseto, durante la giornata di domenica 19 luglio. I proprietari avevano deciso di ignorare il divieto d'accesso alla spiaggia per gli animali domestici e, secondo quanto raccontato dalla donna tra le cui braccia è deceduto il cane, se la sarebbero data a gambe al primo segnale di sofferenza del loro pastore tedesco. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha presentato un esposto alla procura di Grosseto chiedendo che i colpevoli vengano rintracciati e puniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Grosseto, cane ha un malore in spiaggia: i padroni fingono di cercare aiuto e scappano

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