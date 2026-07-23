grifo il comune incontra club e tifosi stipendi pagati dopo il summit

Il Comune ha incontrato rappresentanti del club e tifosi, confermando il pagamento degli stipendi dopo il summit. Dopo la proposta di acquisto di Arena Curi, il direttore generale del club, accompagnato dai consulenti, è stato ricevuto dalla sindaca e dall’assessore allo sport. La riunione si è concentrata sugli aspetti economici e sulla situazione finanziaria del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle decisioni prese durante l'incontro.

Una giornata chiave per la Perugia sportiva e non. Archiviata la proposta di acquisto di Arena Curi, il direttore generale Hernan Borras, accompagnato dai consulenti Filiberto Graziani e Paolo Fantusati, è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dall’assessore allo sport Pierluigi Vossi. "L’incontro – si legge nella nota diffusa dal club - è stato richiesto dall’Amministrazione comunale anche alla luce delle recenti notizie di stampa riguardanti una possibile trattativa per la cessione della società, con l’obiettivo di acquisire un aggiornamento diretto sulla situazione. Nel corso del confronto, il direttore generale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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