Grifo il Comune incontra club e tifosi Stipendi pagati dopo il summit

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha incontrato rappresentanti del club e tifosi, confermando il pagamento degli stipendi dopo il summit. Dopo la proposta di acquisto di Arena Curi, il direttore generale del club, accompagnato dai consulenti, è stato ricevuto dalla sindaca e dall’assessore allo sport. La riunione si è concentrata sugli aspetti economici e sulla situazione finanziaria del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle decisioni prese durante l'incontro.

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