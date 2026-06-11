Sky ha pubblicato la classifica degli stipendi dei giocatori del Napoli, evidenziando De Bruyne e Lukaku come i più pagati. La società spera in un grande Mondiale da parte di questi calciatori per favorire eventuali operazioni di mercato in uscita durante l’estate. La lista degli stipendi fornisce indicazioni sulle possibili strategie di cessione e sui profili che potrebbero essere coinvolti in future trattative.

I numeri, a volte, raccontano una strategia. Lo ha fatto Sky che, nel suo punto mercato, ha mostrato la classifica degli stipendi del Napoli: una fotografia che spiega bene su quali nomi il club lavorerà in uscita questa estate. Sky mostra la classifica stipendi del Napoli: De Bruyne, Hojlund e Lukaku in testa. In cima al monte ingaggi azzurro ci sono tre nomi: Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku. Lo scandinavo, però, è il meno in discussione: il suo recente riscatto dal Manchester United lo colloca al centro del progetto. Discorso opposto per i due campioni del Belgio, per i quali a Castel Volturno ci si augura un grande Mondiale, così da poterli piazzare con maggiore facilità sul mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Stipendi Napoli, Sky mostra i più pagati: De Bruyne e Lukaku, il club spera in un grande Mondiale per piazzarli

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