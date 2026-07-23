grasso e fraggio i borghi della val taleggio si vestono a festa

Venerdì 31 luglio e lunedì 10 agosto, i borghi di Pizzino nella Val Taleggio ospiteranno eventi nelle due contrade. Durante queste date, si svolgeranno manifestazioni con musica, cultura e momenti di convivialità, attirando residenti e visitatori. Le iniziative sono state annunciate dalle amministrazioni locali e si svolgeranno secondo un calendario prestabilito, contribuendo a animare le aree interessate con attività pubbliche e ricreative.

Articolo. Venerdì 31 luglio e lunedì 10 agosto, le due contrade di Pizzino saranno animate da musica, cultura, convivialità e tanta allegria. Per l’occasione, Renato Vitali (volto storico del Fraggio) festeggerà il cinquantesimo di matrimonio Ad ascoltare Renato Vitali, nato settantacinque anni fa a Pizzino (frazione di Taleggio), nella contrada del Fraggio, si rimane incantati dalla vivace agilità con la quale padroneggia parole, numeri e date, sintomo di una lucidità caratteriale che ha a che fare con la limpidezza dei cieli di montagna sotto ai quali è cresciuto. Lui, che da tempo del Fraggio è custode discreto, celebrerà il cinquantesimo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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