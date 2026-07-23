Grandine grossa | fenomeni in crescita dell’80% in Italia

In Italia, i fenomeni di grandine di grosse dimensioni sono aumentati dell’80% negli ultimi tempi. Due eventi particolarmente intensi si sono verificati a pochi giorni di distanza, con potenziali rischi elevati. Lo scorso sabato, a Milano, una grandinata molto violenta ha interrotto un concerto musicale, causando possibili danni e disagi.

Due fortissime grandinate nel giro di pochi giorni e che avrebbero potuto provocare gravissime conseguenze. Sabato scorso a Milano la violenta grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny e. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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