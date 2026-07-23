A Barga si terranno domani le celebrazioni per il patrono San Cristoforo. L’evento, che si svolge ogni anno durante l’estate, richiama sia la comunità locale che i visitatori. La festa include tradizioni e riti storici legati alla figura di San Cristoforo, e negli ultimi decenni ha assunto anche un ruolo importante come attrazione turistica. La manifestazione si inserisce nel calendario estivo della città, coinvolgendo diverse iniziative e momenti di aggregazione.

Come tutti gli anni torna nell’estate barghigiana anche il fascino della tradizione e della storia. San Cristoforo è il patrono di Barga ed ormai da qualche decennio l’evento è tornato a rivestire importanza anche a livello di attrazione turistica, oltre che per il suo significato religioso. La tradizionale processione della vigilia (la sera del 24 luglio con partenza alle 21,15 dalla chiesa del Sacro Cuore ed arrivo in Duomo) è divenuta una delle poi importanti manifestazioni religiose che si celebrano in tutta la Provincia di Lucca, con la partecipazione di migliaia di persone. La processione partirà dopo il vespro nella chiesa previsto alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande festa a Barga. Domani le celebrazioni per "San Cristoforo"

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