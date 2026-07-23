gran premio della garfagnana cento giovani pronti alla sfida

Sabato 8 agosto si svolge a Sillicagnana, in provincia di Lucca, la XI edizione del Gran Premio della Garfagnana di ciclismo. La gara, riservata alla categoria Juniores, copre una distanza di 109 chilometri. Alla competizione partecipano circa cento giovani ciclisti provenienti da diverse regioni italiane. La gara è valida anche come prova per il circuito Oscar Tuttobici Gran Premio Uae Emirates, Progetto Giovani Juniores 2026 e Gran Premio nazionale Fwr Baron.

Si disputa sabato 8 agosto, a Sillicagnana in Comune di San Romano, la XI edizione del Gran Premio della Garfagnana di ciclismo, sulla distanza di 109 chilometri, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, valevole anche come Oscar Tuttobici Gran Premio Uae Emirates, Progetto Giovani Juniores 2026, Gran premio nazionale Fwr Baron. La gara, inserita nella celebre XLIX edizione della Sagra dei maccheroni, ormai diventata un classico, è valida anche come Memorial Gino Bartali, Memorial dottor Eugenio Mariani e Memorial Mario Ghini. La gara è organizzata dall’Asd Sillicagnana–Cicli Mori (foto), presieduta da Matteo Satti, vice presidente Quinto Rocchiccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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