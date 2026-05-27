Venerdì 29 maggio esce il nuovo singolo “Colpa del Sole” di DJ Jad, Shorty Shok e Wlady. La canzone combina tre stili diversi della musica italiana e parla dell’estate. La traccia presenta elementi di rap, musica elettronica e sonorità dance. I tre artisti hanno percorsi distinti nel panorama musicale e collaborano per la prima volta in questa canzone. La pubblicazione anticipa un progetto comune tra i tre interpreti.

Esce venerdì 29 maggio “Colpa del Sole”, il nuovo singolo di DJ Jad, Shorty Shok e Wlady, una collaborazione nata in studio in modo spontaneo, dopo anni di incroci, intenzioni rimandate e la volontà di mettere insieme tre identità artistiche diverse dentro una canzone che racconta l’estate senza aderire alla sua immagine più patinata. Il brano è stato presentato in anteprima nazionale il 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione de “La Notte dei Leoni”, serata di sport, intrattenimento e solidarietà con le leggende del calcio e volti noti del mondo dello spettacolo. L’appuntamento ha sostenuto la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e le attività della Fondazione Santobono Pausilipon, con un messaggio rivolto in particolare ai giovani, tra inclusione, legalità e contrasto alla violenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DJ Jad, Wlady e Shorty Shok: tre percorsi diversi nella musica italiana si incontrano in una canzone sull’estate che scompiglia tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Chansons”: tre percorsi artistici che si incontrano in un unico suonoNel cuore di un locale immaginario, tra luci soffuse e il suono avvolgente di una fisarmonica, si svolge un’esperienza musicale che unisce tre...

Lutto nella musica italiana, si è spenta una voce che ha attraversato gli ultimi decenniUna voce nota della musica italiana si è spenta, lasciando un vuoto tra i fan e gli artisti.

Temi più discussi: Per Dj Jad, Wlady e Shorty Shok è tutta… Colpa del sole; DJ Jad, Wlady e Shorty Shok raccontano l’estate che manda in crisi le coppie: Colpa del Sole è il nuovo singolo tra ironia, caldo, desiderio e relazioni al limite; Dj Jad, Wlady e Shorty Shok insieme in Colpa del sole: il nuovo singolo che ribalta l’estate; DJ Jad, Wlady e Shorty Shok: Colpa del Sole esce il 29 maggio.

DJ Jad, Wlady e Shorty Shok uniscono generazioni e linguaggi in Colpa del Sole x.com

Colpa del Sole: DJ Jad, Shorty Shok e Wlady raccontano l’estate più vera tra ironia, relazioni complicate e voglia di evasioneColpa del Sole: DJ Jad, Shorty Shok e Wlady raccontano l’estate più vera tra ironia, relazioni complicate e voglia di evasione DJ Jad, Shorty Shok e Wlady uniscono esperienze, stili e generazioni ne ... spettegolando.it

Per Dj Jad, Wlady e Shorty Shok è tutta… Colpa del soleIl brano, in arrivo su Radio Italia solomusicaitaliana, rappresenta un incontro tra i 3 artisti e nasce come una una canzone estiva atipica ... radioitalia.it