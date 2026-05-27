DJ Jad Wlady e Shorty Shok | tre percorsi diversi nella musica italiana si incontrano in una canzone sull’estate che scompiglia tutto

Da atomheartmagazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio esce il nuovo singolo “Colpa del Sole” di DJ Jad, Shorty Shok e Wlady. La canzone combina tre stili diversi della musica italiana e parla dell’estate. La traccia presenta elementi di rap, musica elettronica e sonorità dance. I tre artisti hanno percorsi distinti nel panorama musicale e collaborano per la prima volta in questa canzone. La pubblicazione anticipa un progetto comune tra i tre interpreti.

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Esce venerdì 29 maggio “Colpa del Sole”, il nuovo singolo di DJ Jad, Shorty Shok e Wlady, una collaborazione nata in studio in modo spontaneo, dopo anni di incroci, intenzioni rimandate e la volontà di mettere insieme tre identità artistiche diverse dentro una canzone che racconta l’estate senza aderire alla sua immagine più patinata. Il brano è stato presentato in anteprima nazionale il 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione de “La Notte dei Leoni”, serata di sport, intrattenimento e solidarietà con le leggende del calcio e volti noti del mondo dello spettacolo. L’appuntamento ha sostenuto la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e le attività della Fondazione Santobono Pausilipon, con un messaggio rivolto in particolare ai giovani, tra inclusione, legalità e contrasto alla violenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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