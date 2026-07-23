Le graduatorie ATA relative a 24 mesi di servizio sono state pubblicate negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia, con elenchi provvisori e definitivi aggiornati al 23 luglio. Questi documenti riguardano il personale che ha maturato almeno 24 mesi di esperienza nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. La pubblicazione interessa le graduatorie in corso e le eventuali revisioni definitive.

Le graduatorie ATA 24 mesi stanno uscendo in questi giorni negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio nei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Si tratta, per ora, di elenchi provvisori: prima di diventare definitivi devono passare al vaglio di eventuali reclami presentati dagli interessati. Chi nota un errore nel proprio punteggio o nella propria posizione ha una finestra temporale precisa per farsi sentire, e conoscerla bene evita di perdere l'occasione di correggere la propria posizione in vista dell'anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie ATA 24 mesi: ecco gli elenchi provvisori e definitivi [Aggiornato al 23 Luglio]

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