Le graduatorie ATA 24 mesi sono state pubblicate negli uffici scolastici di tutta Italia. Gli elenchi provvisori e definitivi riguardano il personale con almeno 24 mesi di servizio nei ruoli di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Le pubblicazioni sono state aggiornate al 21 luglio. Le graduatorie sono consultabili presso gli uffici provinciali.

Le graduatorie ATA 24 mesi stanno uscendo in questi giorni negli Uffici scolastici provinciali di tutta Italia. Riguardano il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio nei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Si tratta, per ora, di elenchi provvisori: prima di diventare definitivi devono passare al vaglio di eventuali reclami presentati dagli interessati. Chi nota un errore nel proprio punteggio o nella propria posizione ha una finestra temporale precisa per farsi sentire, e conoscerla bene evita di perdere l'occasione di correggere la propria posizione in vista dell'anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie ATA 24 mesi: ecco gli elenchi provvisori e definitivi [Aggiornato al 21 Luglio]

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