Il Consiglio dei Ministri in Libia ha approvato un aumento degli stipendi per i militari. La decisione si basa su una proposta del Ministero della Difesa, finalizzata a incrementare i compensi delle forze armate. La misura mira a migliorare le condizioni economiche dei membri delle forze armate. La ratifica è avvenuta di recente, senza ulteriori dettagli sui livelli di incremento o le tempistiche.

Aumento degli stipendi per i militari in Libia. Il Consiglio dei Ministri libico ha recentemente ratificato un’importante proposta del Ministero della Difesa per incrementare i compensi dei membri delle forze armate. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal primo ministro Abdelhamid Dabaiba, avvalendosi del supporto del viceministro della Difesa Abdessalam Al-Zoubi e del capo di stato maggiore Salah al-Din al-Namroush. Il provvedimento rappresenta un passo significativo per riconoscere e migliorare le condizioni lavorative dei militari libici. Chi beneficerà dell’aumento degli stipendi. Secondo un comunicato pubblicato dal Governo di... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Governo libico approva aumento stipendi per i militari, una mossa per incentivare le forze armate.

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