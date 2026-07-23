Gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su alcuni prodotti, sostituendo le tariffe precedenti. Nel frattempo, Bruxelles ha multato Google per pratiche anticoncorrenziali. La Casa Bianca ha dichiarato che le nuove tariffe rappresentano un rischio per il commercio internazionale, criticando le misure adottate dall'Unione Europea. La situazione genera tensioni tra le parti coinvolte, con ripercussioni sulla scena commerciale globale.

Tariffe fra il 10 e il 12,5% in sostituzione delle vecchie. Bruxelles multa Google e la Casa Bianca attacca: “Rischio per il commercio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Gli Usa impongono nuovi dazi e Greer minaccia l’Europa

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Canada-U.S OFFICIALLY ANNOUNCED CUSMA trade agreement

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