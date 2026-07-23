Le celebrità stanno sfidando le stagioni indossando stivali durante l’estate, con Dua Lipa tra le protagoniste. Le passerelle della PE 2026 mostrano come questo accessorio, tradizionalmente invernale, venga reinterpretato in look estivi. Marchi come Hermès presentano modelli adatti anche alle temperature calde, mentre le star li abbinano a outfit freschi e sorprendenti. La tendenza supera i confini stagionali, portando gli stivali al centro di nuovi abbinamenti fashion.

Gli stivali non appartengono più soltanto alla stagione fredda. Le celeb li trasformano in un elemento chiave del guardaroba estivo, dimostrando come questo accessorio possa adattarsi a temperature e occasioni diverse attraverso styling inediti e abbinamenti sorprendenti. Dua Lipa è tra le prime a confermare il trend con un approccio urbano e sofisticato: gli stivali Ann Demeulemeester vengono indossati con jeans oversize infilati nel gambale, bomber rosso Polo Ralph Lauren, canotta MM6 Maison Margiela e iconica Birkin Hermès. Anche Olivia Rodrigo sceglie la pelle fuori stagione, abbinando minigonna e stivali Dolce&Gabbana a una T-shirt vintage rosa dei Sex Pistols e una borsa Paloma Wool. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli stivali in estate conquistano le celeb e le passerelle P/E 2026: da Dua Lipa a Hermès, il nuovo trend supera i confini stagionali.

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