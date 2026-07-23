Con l'arrivo dell'estate, i pazienti che hanno subito interventi per glaucoma si chiedono se possano trascorrere le ferie senza rischi. Gli esperti consigliano di seguire alcune precauzioni, come evitare l'esposizione prolungata al sole e proteggere gli occhi con gli occhiali da sole adeguati. È inoltre importante mantenere le visite di controllo e rispettare le indicazioni mediche, in modo da preservare la salute visiva durante la stagione estiva.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Con l'arrivo dell'estate, molti pazienti operati agli occhi per glaucoma si chiedono se possano godersi le ferie senza preoccupazioni. “Fare il bagno è possibile - rassicura Luciano Quaranta, direttore e fondatore del Centro oculistico italiano - ma è fondamentale non utilizzare gli occhialini da nuoto, che esercitano una pressione eccessiva sul bulbo oculare, che, particolarmente in occhi con pressioni oculari molto basse, possono creare disturbi”. Per garantire la massima sicurezza il consiglio è di adottare delle mascherine per gli occhi da nuoto che si appoggiano delicatamente tra l'arcata sopracciliare e lo zigomo, poiché offrono una protezione efficace dal contatto con l'acqua senza creare problemi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Glaucoma, i consigli degli esperti per proteggere gli occhi d'estate anche post intervento

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