Una commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita per chiarire l'uccisione dell'ambasciatore italiano, di un carabiniere e di un autista, avvenuta nel febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. La Provincia di Monza si unisce alla richiesta di verità, chiedendo approfondimenti sulla vicenda. La commissione dovrà fare luce sui dettagli dell’attentato e sulle responsabilità. La procura ha avviato indagini per fare chiarezza sui fatti.

Monza – Una Commissione parlamentare d'inchiesta per fare piena luce sull'uccisione dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e dell'autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, vittime dell' attentato avvenuto il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. È la richiesta avanzata dalla Provincia di Monza e Brianza, il cui Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che sollecita il Parlamento ad avviare un'indagine istituzionale e a rafforzare la cooperazione con gli organismi impegnati nelle inchieste internazionali. L'obiettivo è chiarire i numerosi aspetti ancora irrisolti della vicenda, a partire dall'individuazione degli eventuali mandanti dell'agguato, nonostante le indagini già svolte dalle autorità italiane e congolesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Giustizia per Luca Attanasio, si mobilita anche la Provincia di Monza: fare piena luce sull’uccisione dell’ambasciatore

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