Cinque giochi di carte sono stati scelti per un’estate senza noia. Durante le attese in stazione, i pomeriggi sotto l’ombrellone, le sere in campeggio o in terrazza, si possono usare per giocare con amici e famiglia. Basta un mazzo di carte per trascorrere momenti di svago, senza bisogno di apparecchi elettronici o altro. Le partite sono semplici da organizzare e adatte a tutte le età, rendendo più leggere le pause e le serate estive.

Con l’estate tornano anche quei momenti sospesi che sembrano fatti apposta per giocare. Le attese in stazione, i pomeriggi sotto l’ombrellone, le sere in campeggio o in terrazza dopo cena diventano l’occasione perfetta per tirare fuori un mazzo di carte e riunire amici e famiglia attorno a una partita. Del resto, pochi passatempi hanno la stessa capacità di mettere d’accordo generazioni diverse: occupano poco spazio, non hanno bisogno di batterie e trasformano qualsiasi tavolo improvvisato in un luogo di sfida, risate e convivialità. Tra novità e grandi classici reinterpretati in chiave contemporanea, ecco cinque giochi di carte da infilare in valigia quest’estate. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cinque giochi di carte da mettere in valigia per un’estate senza noia

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