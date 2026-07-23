Durante un'operazione notturna, la Polizia Municipale di Giugliano ha fermato tre persone con veicoli pieni di rifiuti inerti. I soggetti sono stati denunciati per aver trasportato materiali che sembrano destinati allo sversamento illecito lungo le strade di Licola. L'intervento rientra in un'azione contro gli sversamenti non autorizzati nella zona. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o ulteriori accertamenti.

Nuovo blitz contro gli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi. Nel corso di un'operazione notturna condotta dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, sono state denunciate tre persone sorprese con veicoli carichi di rifiuti inerti, presumibilmente pronti per essere abbandonati lungo le strade della zona di Licola. L'attività rientra nel piano di controlli promosso dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali e i roghi dolosi. Nel corso dei controlli notturni, gli agenti hanno intercettato due veicoli nella zona di Licola, lungo via Domitiana, in un orario ritenuto particolarmente favorevole per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, fermati nella notte con auto cariche di rifiuti: tre denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto rubata e fuga nella notte a Giugliano: arrestato 19enne, denunciati quattro amici accorsi in suo aiutoUn giovane di 19 anni è stato arrestato a Giugliano dopo aver rubato un’auto e aver tentato di scappare nella notte.

Giugliano, fuga nella notte con un’auto rubata: 19enne arrestato dopo un inseguimento nei campiUn giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare con un’auto rubata e aver provocato un inseguimento tra i campi.