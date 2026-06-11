Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Giugliano dopo aver rubato un’auto e aver tentato di scappare nella notte. Dopo aver ignorato un posto di controllo dei carabinieri, ha abbandonato il veicolo e si è diretto verso i campi. I militari lo hanno fermato poco dopo, insieme a quattro amici che aveva chiamato per aiutarlo a recuperare l’auto. Sono stati tutti denunciati.

Non si ferma all’alt dei carabinieri, abbandona l’auto rubata e tenta la fuga nei campi. I militari lo aspettano al varco e lo bloccano a Giugliano insieme ai quattro giovani che aveva contattato per farsi recuperare. Nel borsello trovato anche un decodificatore di centraline. Con lui sono finiti nei guai anche quattro amici, denunciati per favoreggiamento dopo essere accorsi per aiutarlo a sottrarsi alla cattura. I fatti sono avvenuti durante un controllo del territorio effettuato dai carabinieri. Il giovane era alla guida di una Fiat 500X risultata rubata il giorno precedente a Caserta. Quando i militari gli hanno intimato l’alt, il 19enne ha accelerato dando il via a un inseguimento per le strade di Giugliano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Auto rubata e fuga nella notte a Giugliano: arrestato 19enne, denunciati quattro amici accorsi in suo aiuto

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