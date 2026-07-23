Nel pomeriggio di oggi si sono verificati diversi incendi nella zona di Certaldo e dell’Empolese, con numerosi interventi di vigili del fuoco e forze di soccorso. I roghi hanno coinvolto aree boschive e terreni agricoli, richiedendo un impegno considerevole per contenere le fiamme e garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà vicine. Nessuna informazione definitiva sui danni o sulle cause degli incendi è stata ancora comunicata.

CERTALDO – Un pomeriggio segnato da un’ondata di roghi che ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi in provincia di Firenze. Particolarmente critica la situazione nel territorio comunale di Certaldo, dove attorno alle 15 sono divampati d ue incendi di vegetazione a un solo chilometro di distanza l’uno dall’altro lungo la Strada Provinciale 125, di cui uno scoppiato in prossimità di un resort. La situazione più preoccupante si registra nella frazione di Pian Grande, definita dalla Regione Toscana come un incendio di vaste proporzioni’che sta interessando i boschi e le colline della zona. Le operazioni di contenimento sono fortemente rese complesse dalle raffiche di vento, che alimentano le fiamme e minacciano le abitazioni presenti nella zona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giornata nera sul fronte incendi a Certaldo e nell’Empolese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendi sul Gargano, senatrice Fallucchi: “Giornata drammatica”Numerosi incendi stanno interessando il Gargano, coinvolgendo diverse località tra Vico del Gargano, San Menaio, Ingarano, Sannicandro Garganico,...

Incidenti sul lavoro, giornata nera per l’Italia: 3 vittime da Nord a SudTre incidenti sul lavoro si sono verificati in Italia, con tre vittime in diverse regioni.

Temi più discussi: Bonorva e Villasor, ancora ore di paura per gli incendi. In azione mezzi aerei e squadre a terra per contenere i roghi e proteggere il territorio.; Bonorva, case minacciate da un incendio: elicotteri in azione; Vasto incendio lungo la statale 196: in volo la flotta aerea regionale; L'allarme Mar Rosso spinge il petrolio a 100$ e affonda le Borse. Milano chiude a -2,8%.

Bonorva, case minacciate da un incendio: elicotteri in azioneUn’altra giornata nera sul fronte della lotta al fuoco in Sardegna. La prima emergenza è scattata a Bonorva, per un rogo alle porte del paese. Poi l’emergenza si è spostata a sud, nelle campagne di ... unionesarda.it

Incendi boschivi: giornata nera dal Monte Cucco a SpoletoProsegue l’emergenza incendi in provincia di Perugia, dove sono cinque i fronti attivi da martedì pomeriggio tra Scheggia, Costacciaro, Nocera Umbra, Baiano di Spoleto e Cascia. Sul campo sono impegna ... umbria24.it