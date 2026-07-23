In occasione della giornata mondiale della malattia di Sjögren, gli esperti precisano che la secchezza persistente di occhi e bocca può essere sintomo di una malattia autoimmune che interessa anche articolazioni, polmoni, reni e sistema nervoso. Non si tratta solo di fastidi locali, ma di un disturbo che coinvolge più organi. La condizione può presentarsi con sintomi variabili e richiede diagnosi accurata.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Non è semplicemente un disturbo degli occhi o della bocca. Dietro una secchezza persistente può nascondersi una malattia autoimmune sistemica capace di coinvolgere articolazioni, polmoni, reni, sistema nervoso e numerosi altri organi. È la malattia di Sjögren, una patologia cronica ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata con anni di ritardo, nonostante possa compromettere in modo significativo la qualità della vita delle persone. In occasione della Giornata mondiale della malattia di Sjögren, Apmarr – Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Aps Ets, in una nota, richiama... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata mondiale della malattia di Sjögren, esperti: "Non sono solo occhi secchi"

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Sjögren's Disease Raises Your Depression Risk — And Nobody Is Warning You About It

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