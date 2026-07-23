Giorgia in concerto a Pisa stasera | orari scaletta parcheggi e come arrivare

Pisa, 23 luglio 2026 – Una delle voci più riconoscibili della musica italiana incontra una delle piazze più suggestive della Toscana. Giorgia sarà in concerto questa sera, giovedì 23 luglio, in Piazza dei Cavalieri a Pisa, per una nuova tappa del “G Summer Tour 2026”. Il live è uno degli appuntamenti centrali del Pisa Summer Knights, la rassegna che per tutta l’estate trasforma il centro storico in un grande palcoscenico sotto le stelle. Dopo il sold out registrato da Coez, la scena passa ora alla cantante romana e a un repertorio capace di attraversare più di trent’anni di musica italiana. Giorgia in concerto a Pisa: orario e biglietti. L’ apertura delle porte è prevista alle 20:30, mentre l’inizio del concerto è annunciato per le 21:30. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Giorgia in concerto ad Asti Luglio 2026

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La vita mi regala incontri belli. Nella mia Asti, ho assistito nuovamente a un concerto di #giorgia ed è stato molto emozionante #astimusica #asti #concerti x.com

Milano per concerto. Qualche consiglio? reddit

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