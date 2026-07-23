Il ministro delle imprese e del made in Italy ha annunciato che si concentrerà sulla benzina, proponendo di utilizzare il gettito dell’IVA derivante dalle accise mobili per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Ha inoltre sottolineato la necessità di valutare i fondi Safe rispetto ai Btp, senza fornire dettagli su eventuali misure specifiche. La proposta mira a contenere i rincari dei carburanti attraverso risorse fiscali.

A fronte dell’aumento del prezzo dei carburanti, il ministro vuol usare il maggior gettito Iva per compensare: «I fondi Safe vanno valutati nel confronto con i Btp. Possibile ribasso del rapporto deficitPil a settembre». Prima il pieno. La pompa di benzina torna a essere un luogo di sofferenza. Il petrolio è tornato a quota 95 dollari, la benzina ha nuovamente superato la soglia dei 2 euro. Il costo delle vacanze è sempre più un’incognita: quanto costerà arrivare alla fine del viaggio? Per questo il governo prepara il ventaglio degli interventi. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma la cassetta degli attrezzi è stata aperta. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Question Time della Camera, ha indicato la strada più immediata: il possibile ricorso al meccanismo delle accise mobili. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Giorgetti dà la priorità alla benzina: «Accise mobili contro i rincari»

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