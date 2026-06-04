Cosa ha detto Giorgetti sul taglio alle accise di benzina e diesel

Il governo ha annunciato che prorogherà il taglio delle accise su benzina e diesel, in scadenza il 6 giugno, con un decreto ministeriale. La decisione è stata comunicata da un rappresentante del governo, senza indicare la durata della proroga. La misura riguarda le aliquote applicate sui carburanti, che saranno mantenute più basse rispetto ai livelli precedenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche o condizioni aggiuntive.

Per prorogare il taglio delle accise in scadenza il 6 giugno "interverremo con un decreto ministeriale". A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine di un question time alla Camera. Sull'entità del taglio delle accise, ha aggiunto il ministro, bisognerà "valutare. 🔗 Leggi su Today.it

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