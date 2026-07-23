Giochi del Commonwealth 2026 | programma medagliere tabella dei punti canale TV e dove guardare lo streaming live online degli spettacolari eventi sportivi di Glasgow

Da justcalcio.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Giochi del Commonwealth del 2026 si svolgeranno a Glasgow, che ospiterà l’evento per la seconda volta dopo 96 anni dalla prima edizione. La manifestazione prevede un programma con varie discipline sportive, con aggiornamenti sul medagliere e sulla tabella dei punti. Gli spettatori potranno seguire gli eventi in diretta su canali televisivi dedicati e tramite streaming online, offrendo la possibilità di assistere agli spettacoli sportivi in tempo reale.

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