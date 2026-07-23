I Giochi del Commonwealth del 2026 si svolgeranno a Glasgow, che ospiterà l’evento per la seconda volta dopo 96 anni dalla prima edizione. La manifestazione prevede un programma con varie discipline sportive, con aggiornamenti sul medagliere e sulla tabella dei punti. Gli spettatori potranno seguire gli eventi in diretta su canali televisivi dedicati e tramite streaming online, offrendo la possibilità di assistere agli spettacoli sportivi in tempo reale.

2026-07-23 22:27:00 Giorni caldissimi in redazione! Novantasei anni dopo la loro prima edizione, i Giochi del Commonwealth si terranno a Glasgow per la seconda volta quest’estate. Il detentore del record mondiale del Mile Josh Kerr è tra le star partecipanti, così come il nuotatore due volte medaglia d’oro Adam Ramsay-Peaty. Circa 3.000 atleti provenienti da 74 nazioni e territori gareggiano in 10 sport in quattro sedi. Ecco i programmi giorno per giorno e delle discipline, oltre ai dettagli su dove trovare il medagliere e come guardare l’azione. Giochi del Commonwealth 2026: programma completo di Glasgow. Ecco come appare il programma.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Giochi del Commonwealth 2026: programma, medagliere, tabella dei punti, canale TV e dove guardare lo streaming live online degli spettacolari eventi sportivi di Glasgow

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COMMONWEALTH GAMES 2026: Samson Deen Charges Team Ghana Athletes to Stay Disciplined

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